Avustralya'nın South Australia eyaletinde bulunan bir havalimanında hafif uçağın hangara çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

9News sitesinin haberine göre, "Diamond DA42 Twin Star" tipi çift motorlu uçak, kalkıştan kısa süre sonra hangarın çatısına çarparak alev aldı.

Kazada pilot ve beraberindeki yolcu hayatını kaybederken, hangardaki bazı havalimanı çalışanlarının da aralarında bulunduğu 10 kişi yaralandı.

Olay, hangardaki sprinkler yangın söndürme sisteminin devre dışı kalmasına ve itfaiyenin suya erişiminde aksamalara yol açtı.

Yangın sonucu hangarda ve içindeki bazı uçaklarda ciddi hasar meydana geldi. Yetkililer, yoğun duman nedeniyle çevredeki bölgeler için uyarı yayımladı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.