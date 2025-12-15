43 yaşındaki manav Ahmed al Ahmed, Bondi Plajı'nda 15 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırı sırasında saldırganlardan birinin üstüne atladı ve birçok kişinin hayatını kurtardı.

Sydney’in Bondi Plajı bölgesinde düzenlenen Hanuka kutlamasına yönelik silahlı saldırı sırasında saldırganlardan birini etkisiz hale getiren kişinin, Sutherland Shire bölgesinde yaşayan 43 yaşındaki manav Ahmed el-Ahmed olduğu açıklandı.

Görüntülerde, beyaz tişört giyen Ahmed’in saldırganlardan birine arkadan hamle yaptığı, tüfeğini alarak saldırganı köprü yönüne doğru geri çekilmeye zorladığı görülüyor. Bu noktada köprüde ikinci saldırganın bulunduğu belirtildi.

Ahmed, saldırganın geri çekilmesinin ardından tüfeği bir ağaca dayadı ve polise tehdit oluşturmadığını göstermek için ellerini havaya kaldırdı.

Mücadele sırasında Ahmed, ikinci saldırgan tarafından iki kez vuruldu: Biri kolundan, diğeri elinden. Pazar gecesi ameliyat edilen Ahmed’in sağlık durumunun iyiye gittiği ve iyileşme sürecinde olduğu bildirildi.

Ahmed’in kuzeni Mustafa, hastane önünde Avustralya medyasına yaptığı açıklamada, “İyi olmasını umuyoruz. O yüzde yüz bir kahraman,” dedi.

Mustafa, Ahmed’in silahlarla herhangi bir deneyimi olmadığını, saldırı başladığında sadece Bondi Plajı'nda bulunduğunu söyledi.

Yeni Güney Galler Başbakanı Chris Minns de Ahmed’i 'gerçek bir kahraman' olarak nitelendirerek, “Onun cesareti sayesinde bu gece hayatta olan çok ama çok insan var,” dedi.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu da pazar günü Dimona’da düzenlenen bir hükümet toplantısında Ahmed’i övdü.

“Cesur bir adamın eylemini gördük — ki kendisi Müslüman bir cesur adam çıktı. Onu selamlıyorum. Masum Yahudilerin öldürülmesini engelledi,” diyen Netanyahu, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese’i ise Avustralya’nın politikalarının “antisemitizmi körüklediği” gerekçesiyle eleştirdi.