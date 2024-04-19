Muazzez Gazihan’nın hazırlayıp sunduğu gençte sabah programına konuk olan Makine Mühendisleri odası başkanı Ayer Yarkıner Trafikle alakalı gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yarkıner 3 – 4 senedir trafikte sıfır can kaybını hedeflediklerini lakin bunu duyuramadıklarını İlgili makamların görevlerini yapmadığını söyledi.

Makine mühendisleri odası olarak yaptıkları önerilere gülündüğünü kaydeden yarkıner, Trafik güvenliğinin borudan akan bir suya benzediğini ve sürekli iyileştirmeye ihtiyaç olduğunu ifade etti.