Azerbaycan-Kıbrıs Dostluk Cemiyeti tarafından hayata geçirilen “Azerbaycan Uluslararası Kültür Merkezi”, Lapta’da törenle hizmete girdi.

Törende Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Ulusal Önderi Haydar Aliyev’in büstü ile “Yüreğimizdeki Azerbaycan” fotoğraf sergisinin açılışı da gerçekleştirildi ardından “Türkiye-Azerbaycan-KKTC İlişkilerinin Geleceği” konulu konferans düzenlendi.

KKTC’de 2012 yılından bu yana faaliyet gösteren Azerbaycan-Kıbrıs Dostluk Cemiyeti’nin öncülüğünde kurulan Azerbaycan Uluslararası Kültür Merkezi’nin açılış töreni bu akşam saat 17.00’de gerçekleştirildi.

Saygı duruşunun ardından önce İstiklal Marşı daha sonra Azerbaycan Milli Marşı okundu.

Açılış törenine Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, Azerbaycan-KKTC ve Türkiye-KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu başkan ve milletvekillerinin yanı sıra, bakanlar, milletvekilleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Törende Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Ulusal Önderi Haydar Aliyev’in büstü ile “Yüreğimizdeki Azerbaycan” fotoğraf sergisinin açılışı da yapıldı. Resepsiyonun ardından “Türkiye-Azerbaycan-KKTC İlişkilerinin Geleceği” konulu konferans düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Meclis Başkanı Zorlu Töre de törende konuşma yaptı.

-Hasanoğlu

Törende açılış konuşmasını yapan Azerbaycan Kıbrıs Dostluk Cemiyeti Başkanı Orhan Hasanoğlu, 2012’de yola çıktıklarını, zor şartlar altında faaliyet gösterdiklerini ve bugüne geldiklerini kaydetti.

Zorlu günlerde yanlarında olup kendilerine desteklerini esirgemeyenlere teşekkürlerini ileten Hasanoğlu, hiçbir devlet katkısı almadan Azerbaycan Kıbrıs Dostluk Cemiyeti’nin kendi imkanlarıyla merkezin açıldığını dile getirdi.

-İsmail

Azerbaycan Devlet Diaspora Başkanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti Bölümü Müdürü Cavit İsmail de, çok önemli bir güne şahitlik ettiklerini ifade etti.

İsmail, Azerbaycan Uluslararası Kültür Merkezi’nin açılmasının önemine çekti, emeği geçenlere teşekkür etti.

-Mustafa

Azerbaycan Parlamentosu Kültür Komitesi Başkanı Fazıl Mustafa da, Kıbrıs Türkü’nün sadece Türkiye ile değil Azerbaycan devletiyle de siyasi, kültürel, ekonomik ve başka alanlarda dayanışma içinde olacağını belirtti.

Birlikte başarılı çalışmalara imza atacaklarını ifade eden Mustafa, “Çoğu gitti azı kaldı” diye konuştu, birliktelik mesajı verdi.

-Emiraslanov

Azerbaycan – Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Ehliman Emiraslanov da, “Bugün, tarihi bir güne katılmaktan onur duyuyorum” dedi.

“Medeniyet merkezleri Ulu Önder Haydar Aliyev’in en büyük arzusudur” diyen Emiraslanov, “Azerbaycan Uluslararası Kültür Merkezi” gibi merkezlerin açılmasının ülkelerin birbirine daha da yakınlaşmasında önemli olduğunu vurguladı.

-Ayrım

Türkiye– Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Şamil Ayrım da, hep birlikte tarihe şahitlik ettiklerini dile getirdi.

Ayrım, “Azerbaycan’ın Kıbrıs’a ne kadar değer verip önemsediğini görüyoruz. Bizler, bir bedende üç canız. Bir milletin üç devletiyiz.” ifadesini kullandı.

“Türk devletleri uyanıyor” diye konuşan Ayrım, ailelerinin Türk devletleri olduğunu vurguladı.

- Feyziyev

Azerbaycan Milli Meclisi KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Cavanşir Feyziyev de, KKTC’de bulundukları süre zarfında çok faydalı görüşmeler gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Kendilerine gösterilen misafirperverlik dolayı teşekkürlerini sunan Feyziyev, Azerbaycan Uluslararası Kültür Merkezi’nin açılmasının önemine değindi.

Feyziyev, merkezin Türk halklarının bir araya gelebileceği, birlikte fikir yürütebileceği bir yer olduğunu söyledi.

- TİKA desteğiyle kurulan Robotik Kodlama ve Araştırma Merkezi de yer alıyor

Azerbaycan Uluslararası Kültür Merkezi’nin bünyesinde bir kütüphane, resim atölyesi, TİKA desteğiyle kurulan Robotik Kodlama ve Araştırma Merkezi, Haydar Aliyev Mirasını Araştırma Merkezi, Azerbaycan Milli Danslar Derneği, Azerbaycan ve Türk dili eğitimi bölümü ve 300 kişilik açık hava etkinlik alanı ile aktivite alanları yer alıyor.