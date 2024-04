Azerbaycan Milli Meclisinde, Azerbaycan-KKTC Parlamentolar Arası İlişkiler Çalışma Grubu kurulması, yetkililerce "tarihi bir karar" ve "KKTC'nin diplomatik tanınma sürecinin bir adımı" olarak görülüyor.

Azerbaycan Milli Meclisinin 5 Nisan'da yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, "Azerbaycan-KKTC Parlamentolar Arası İlişkiler Çalışma Grubu" kurulması yönünde karar alınması Azerbaycan'ın yanı sıra Türkiye ve KKTC'de memnuniyetle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i telefonla arayarak teşekkür ederken, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Türkiye, Azerbaycan ve KKTC'nin "üç devlet, tek millet" olduğunu belirtti.

Azerbaycan-KKTC Parlamentolar Arası İlişkiler Çalışma Grubu Başkanı Cavanşir Feyziyev, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Milli Meclisin tarihi ve uzun zamandır beklenen bir karar aldığını söyledi.

Feyziyev, "Bu, KKTC'nin diplomatik tanınma sürecinin bir adımıdır. Biz bu adımı parlamenter diplomasi yoluyla başlattık. Fakat bu durumun daha sonra devletlerarası ilişkilere yansıyacağına ve devletlerimiz arasında uluslararası hukukla düzenlenen ilişkiler oluşturulacağına eminim." ifadesini kullandı.

Büyük sorumluluk gerektiren zor bir görevi üstlendiğini vurgulayan Feyziyev, "Sorumluluğumuzun bilincindeyiz ve buna uygun çalışmalar yapacağız. Azerbaycan ile KKTC arasındaki ilişkiler, diğer Türk devletlerine de örnek olacak ve benzer adımların Orta Asya Türk cumhuriyetlerinde de atılmasını bekleyeceğiz." diye konuştu.

Feyziyev, KKTC'nin dünyada bağımsız bir devlet olarak tanınmasına ilişkin konuları ele alacaklarına işaret ederek, "KKTC, bir gün Birleşmiş Milletlere üye olarak bağımsız devletler safına katılacaktır. KKTC'de yaşayan her Türk'ün buna hakkı vardır. Bu meşru davalarında onların yanında olmak, her Türk devletinin, her Türk insanının görevidir." değerlendirmesinde bulundu.

- "Kimse Kıbrıs'taki Türk varlığını görmezden gelemez"

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı da Azerbaycan-KKTC Parlamentolar Arası İlişkiler Çalışma Grubu kurulmasını "tarihi bir karar" olarak niteledi.

Kararın Türkiye'de sevinçle karşılandığını ifade eden Bağcı, "Bu adımlar, kuşkusuz uluslararası toplumun da KKTC'ye yönelik izolasyonları da ortadan kaldıracaktır. Orada bir Türk devleti vardır. Kimse Kıbrıs'taki Türk varlığını görmezden gelemez." şeklinde konuştu.

- "İleriki günlerde daha büyük adımların atılacağına eminim"

KKTC Bakü Temsilcisi Ufuk Turganer ise Çalışma Grubu'nun Azerbaycan ile KKTC arasındaki diplomatik, ekonomik, tarihi ve kültürel alanlardaki ilişkilerin daha da ileriye götürülmesi için büyük bir adım olduğunu söyledi.

Turganer, KKTC olarak kararı büyük memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "İleriki günlerde daha büyük adımların atılacağına eminim." dedi.