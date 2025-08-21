Baf’ta ailesiyle birlikte tatil yapan 4 yaşındaki bir çocuk boğulma tehlikesi geçirmesinin ardından yoğun bakımda tedaviye alındı.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, 4 yaşındaki erkek çocuğun ailesiyle birlikte tatil yaptıkları otelin havuzunun dibinde yüzen diğer kişiler tarafından bulunduğunu ve cankurtaran ile çocuğun annesi tarafından havuzdan çıkarıldığını yazdı.

Çocuğun olay yerine çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldığını belirten gazete, entübe edilen çocuğun durumunun kritik olduğunu aktardı.