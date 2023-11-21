Bağımsızlık Yolu’ndan Celal Özkızan, emekçilerin sorunlarının emekçilerin örgütlenmesinden geçtiğini, bu çerçevede halkçı bir toplumsal yaşama geçişin de zorunlu olduğunu ifade etti.

Bağımsızlık Yolu Omorfo Bölge Sorumlusu Özkızan, Kiler Süpermarket şubelerinin önünde, kasiyerdeki çalışanlara tabure verilmemesi gerekçesiyle düzenledikleri eylemle ilgili yazılı açıklamada emekçilerin sorunlarının emekçilerin örgütlenmesi ile çözülebileceğini ve emekçilerin sorunlarının temelli çözülmesi için halkçı bir toplumsal yaşama geçilmesi gerektiğini vurgulamak istediklerini kaydetti.

Bağımsızlık Yolu’nun emekçilerin partisi olduğunu kaydeden Özkızan, “Bağımsızlık Yolu’nun başarısı, başta özel sektör çalışanları olmak üzere emekçilerin örgütlenebilmesiyle mümkündür” dedi.

Özel sektör ekonomisinin emekçi karşıtı bir sistem olduğunu belirten Özkızan, bu nedenle emekçilerin mutlak kurtuluşu, ancak kapitalist bir toplumsal yaşamdan halkçı bir toplumsal yaşama, geçmekle mümkün olduğu kaydedildi.

Pek çok ülkede pek çok alışveriş merkezinde ve konfeksiyon mağazasında çalışanların oturmasına izin verilmediğine işaret eden Celal Özkızan, Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) 1964 tarihli bir sözleşmesinde, oturma hakkını tanımlandığını, pek çok ülkede de bu doğrultuda emekçiler lehine düzenlemeler yapıldığını kaydetti.

Özkızan, “Bağımsızlık Yolu, emekçilerin hakkına sahip çıkacak gücün yine emekçilerin kendi öz örgütlenmesinden geçtiğini bilir ve adımlarını ve protestolarını bu daha büyük amaca hizmet edecek doğrultuda planlar” dedi.