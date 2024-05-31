Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Umut Ersoy, “Kamucu bir bakışla tarım ve hayvancılık politikası geliştirmemiz lazım” diyerek, tarım ve hayvancılıkta ölçeğin kooperatifçilik yoluyla büyütülmesi gerektiğini belirtti.

Bağımsızlık Yolu’ndan yapılan açıklamaya göre, Ersoy, Kıbrıs Postası TV'de katıldığı bir programında soruları yanıtladı.

Hayvan üreticilerinin eylemine değinen Ersoy, “Eylemde toplumsal derde değil herkes kendi derdine bakıyor.” dedi. Ersoy, Bağımsızlık Yolu olarak eyleme destek açıklamadıklarını ama temsili olarak eylemde bulunduklarını ifade etti.

Palyatif ve günlük çözümlerden uzak durulması gerektiğini belirten Ersoy, “Kamucu bir bakışla tarım ve hayvancılık politikası geliştirmemiz lazım” diyerek, bu şekilde sorunun yapısal olarak çözülebileceğini söyledi.

Getirilecek donmuş ithal etlerin piyasayı asla düzenlemeyeceğini ileri süren Ersoy, sınırlı getirilecek ithal ete dar gelirlinin ulaşıp ulaşamayacağının meçhul olduğunu, etin nereden geleceğinin de hala belirsiz olduğunu savundu.

Girdi maliyetlerini yem, elektrik ve mazot olarak sıralayan Umut Ersoy, AKSA’ya olan bağlılığın da elektrik zammına yol açtığını ve et fiyatlarını etkilediğini görüşünü dile getirdi.

Akaryakıtın en yüksek ithalat kalemi olduğunu ifade eden Ersoy, akaryakıt ithalatının son dört yılda giderek artığını ve bunun kontrolünün iki tane firmanın elinde olduğunu söyledi.

AKSA’nın sözleşmesinin feshedilmesi gerektiğini kaydeden Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Ersoy, bunun elektrik maliyetlerini aşağıya çekeceğini ve sadece et fiyatlarını değil bütün ekonomiyi etkileyeceğini görüşünü dile getirdi.

-“Tarım ve hayvancılıkta ölçeği kooperatifçilik yoluyla büyütmeliyiz”

Ellerinde 500’den fazla hayvan tutanların teşviklerin yarısını aldığını, geriye kalan teşviklerin ise küçük üreticiler arasında paylaştırıldığını ifade eden Ersoy, tarım ve hayvancılıkta ölçeğin kooperatifçilik yoluyla büyütülmesi gerektiğini kaydetti.

Verimli tarım arazilerinin yanına yurt yapıldığı için solar panel kurma kotasının dolduğunu ve üreticinin bundan yararlanamadığını belirten Ersoy, “Her metre küp suya ve her metre kare toprağa canımız gibi bakmalıyız” dedi.

Emeğin iktidarını kurmak istediklerini dile getiren Umut Ersoy, yapısal bir çözüm için mücadele edilmediği sürece aynı sistemin devam edeceğini belirtti.

Kıbrıs sorunu hakkında da değerlendirmelerde bulunan Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Ersoy, “Adanın birleşmesine ve Kıbrıslı Türklerin siyasal eşitliğine dayalı tek çözüm federasyondan geçiyor.” dedi.

Masadan kaçanların Nikos Hristodulidis ve Nikos Anastasiadis olduğuna dikkat çeken Ersoy, “Sorun sadece Ersin Tatar ve Türkiye’dir onlar aradan çekilse her şey hallolur” yanılsamasına girilmemesi gerektiğini ifade etti.