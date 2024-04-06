Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Bahçeli köyü girişinden köyün merkezine kadar olan 10 kilometrelik yolda yenileme çalışmalarının 17 Nisan'da başlayacağını açıkladı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığından verilen bilgiye göre, Bakan Arıklı, Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok ve bölge muhtarlarıyla birlikte çalışmaların yapılacağı yolda incelemelerde bulundu.

İnceleme gezisinde Karayolları Dairesi Müdür Vekili Kazım Kafaoğlu projenin detayları hakkında bilgi verdi. Arıklı, "17 Nisan'da başlayacak çalışmaların 10 günde tamamlanacağı konusunda yüklenici firmadan söz aldık" dedi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı Karayolları Dairesi tarafından çıkılan ihalede

10 bin metre karelik yamalama yapılacak.

Bakan Arıklı, yolun ihale bedeli olan 10 milyon TL'lik kaynağın, Karayolları Dairesi'nin bütçesinden karşılanacağını, projenin tamamlanmasının ardından Girne Doğu Çevre Yolu ile ilgili çalışmaların başlayacağını kaydetti.

Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Kırok, yolun tamiri için başlatılan çalışmadan dolayı Arıklı'ya teşekkür etti ve bölgedeki yoğun araç trafiğini rahatlatmak için Bakanlık ile iş birliğine devam edeceklerini söyledi.