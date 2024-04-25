Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Bahçeli köy içi yollarının yenileme çalışmalarını inceledi.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok ile birlikte incelemeyi gerçekleştiren Arıklı, ihaleyi kazanan şirket yöneticilerinden de çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Arıklı, bazı bürokratik nedenlerden dolayı yolların yenileme çalışmalarının bir hafta gecikmeli başladığını belirterek, yapımcı şirketten yolların mümkün olan en kısa zamanda bitirilmesini istediğini belirtti.

Arıklı, köyün girişinden merkezine kadar olan 10 km’lik yolun yanı sıra köyün içindeki tüm yolların yenileneceğini ifade etti.