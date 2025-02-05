Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, süt sektörünün mevcut durumu ve sektörün sürdürülebilirliği konusunda görüş alışverişinde bulunmak amacıyla Süt Üreticileri ve İmalatçıları Birliği’ni (SÜİB) ziyaret etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre görüşmede, SÜİB Başkanı Mahmut Erden, yönetim kurulu üyeleri ile üreticiler, sektörün güncel durumu hakkında Bakan Çavuş ile görüşlerini paylaştı.

Toplantıda üreticiler ve imalatçılar, devlet destekleri, süt fiyatları ve sektörün geleceğiyle ilgili önerilerini de sundu.

Bakan Çavuş, sektörde yaşanan sıkıntıların çözümü için bakanlık olarak gereken adımları atacaklarını belirtirken, sektörün sürdürülebilirliği ve rekabet gücünün artırılması için iş birliği içinde çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Çavuş’a, SÜTEK Müdürü Mehmet Karadayı ve Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Cem Karaca eşlik etti.