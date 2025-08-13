Kıbrıs Türk halkının güvenliği için 20 Temmuz 1974’te gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı’nın ardından Cenevre’de sonuçsuz kalan görüşmeler üzerine 14 Ağustos’ta ‘Ayşe tatile çıksın’ parolasıyla başlayan ikinci aşamanın üzerinden 51 yıl geçti.

Adada kalıcı barışın tesis edilmesini ve Kıbrıs Türk halkının güvenliğinin teminat altına alınmasını sağlayan ikinci aşamanın yıl dönümü dolayısıyla çeşitli törenler düzenlenecek.

Bu kapsamda, ikinci harekatla özgürlüğe kavuşan Gazimağusa, Lefke ve Serdarlı’da kutlamalar yapılırken; toplu katliamların yaşandığı Taşkent, Muratağa-Sandallar ve Atlılar’da şehit düşenler anılacak.

- Muratağa-Sandallar ve Atlılar Şehitleri perşembe günü anılacak

Milli Günleri Kutlama Merkez Komitesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Muratağa-Sandallar ve Atlılar Şehitleri için 14 Ağustos Perşembe günü anma töreni düzenlenecek.

Muratağa-Sandallar Şehitliği’ndeki tören saat 9.30’da protokol sırasına göre çelenklerin şehitliğe sunulmasıyla başlayacak. Ardından saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekilecek.

Protokol sırasına göre konuşmaların yapılacağı tören, şiir okunması, şehitliğin gezilmesi ve dua okunmasıyla sona erecek.

Atlılar Şehitleri ise katliam çukurunda yapılacak törenle anılacak. Tören saat 10.00’da protokol sırasına göre çelenklerin sunulmasıyla başlayacak, ardından saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekilecek.

- Taşkent Şehitleri cuma günü anılacak

Taşkent Şehitleri 15 Ağustos Cuma günü anılacak. Taşkent Şehitler Anıtı önündeki tören saat 9.30’da protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulmasıyla başlayacak. Ardından saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekilecek.

Tören, protokol sırasına göre yapılacak konuşmaların ardından şehitliğin gezilmesiyle sona erecek.

- Gazimağusa’nın kurtuluşu iki ayrı törenle kutlanacak

Gazimağusa’nın kurtuluşu 15 Ağustos Cuma günü iki ayrı törenle kutlanacak. İlk tören saat 18.00’de Zafer Anıtı önünde yapılacak. Protokol sırasına göre anıta çelenklerin konulmasıyla başlayacak törende, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekilecek.

İsmet İnönü Bulvarı’ndaki ikinci tören ise saat 18.30’da başlayacak. İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesinin ardından tören birlikleri ile halkın bayramı kutlanacak.

Törende, Gazimağusa Belediyesi Halk Dansları Topluluğu gösteri sunacak, şiir okunacak, mini konser ve tören geçişi yapılacak.

- Lefke’nin kurtuluşu kutlanacak ve şehitler anılacak

Lefke’deki şehitleri anma töreni 16 Ağustos Cumartesi günü saat 18.00’de Kemal Özalper Şehitliği’nde düzenlenecek. Protokol sırasına göre çelenklerin şehitliğe sunulmasıyla başlayacak törende, saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilecek. Tören; Şehitlik Özel Defteri’nin imzalanması ve şehitler için dua okunmasıyla sona erecek.

Lefke Atatürk Parkı’nda yapılacak kurtuluş töreni ise, saat 18.45’te bando birliklerinin karşılaması ve protokol sırasına göre çelenklerin Atatürk Anıtı’na konmasıyla başlayacak.

Daha sonra İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekilecek. Tören birliklerinin denetlenmesi ve halkın bayramının kutlanmasının ardından şiirler okunacak, Lefke Belediyesi Halk Dansları ekibi gösteri sunacak. Tören resmi geçitle son bulacak.

- Serdarlı’nın kurtuluşu perşembe günü törenle kutlanacak

Serdarlı’nın kurtuluşu 14 Ağustos Perşembe günü Serdarlı Atatürk Büstü önünde yapılacak törenle kutlanacak.

Saat 18.35’de protokol sırasına göre çelenklerin konulmasıyla başlayacak törende, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekilecek.

Törende protokol konuşmalarının yanı sıra şiir dinletisi ve Geçitkale-Serdarlı Belediyesi Serdarlı Halk Dansları Topluluğu’nun gösterisi yer alacak; program tören geçişiyle tamamlanacak.

- Yeşilırmak Direniş ve Bütünleşme Günü 5 Eylül’de

Yeşilırmak Direniş ve Bütünleşme Günü de 5 Eylül Cuma günü düzenlenecek iki ayrı törenle kutlanacak.

Program kapsamında ilk tören saat 17.30’da Yeşilırmak Şehitliği’nde, ikinci tören ise 18.15’te 5 Eylül Meydanı’ndaki Atatürk Büstü önünde yapılacak.

Törenlerde protokol tarafından çelenk sunulacak, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilecek, ayrıca günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar gerçekleştirilecek.

- Haspolat şehitleri anılacak

Öte yandan, Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği, ikinci harekatın 51’inci yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Mesajda, 14 Ağustos 1974 sabahı başlayan ikinci harekatta Haspolat (Miamilya) bölgesindeki Rum ve Yunan savunma hattının kısa sürede aşılarak Gazimağusa yolunun açıldığı, taarruz sırasında 15 Mehmetçiğin şehit düştüğü hatırlatıldı.

Haspolat Şehitleri’ne ve tüm şehitlere Allah’tan rahmet dilenen açıklamada, anma töreninin 14 Ağustos Perşembe günü saat 09.30’da Haspolat Şehitleri Anıtı önünde, dernek üyeleri, köy muhtarlığı, muharip dernek temsilcileri ve köy halkının katılımıyla düzenleneceği belirtildi.