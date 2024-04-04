Kıbrıs Türk Barolar Birliği Hayvan Hakları Komitesi, hayvan haklarıyla ilgili hazırladığı Ceza Yasası (Değişiklik) Önerilerini Cumhurbaşkanı Vekili, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre’ye sunarak, destek talep etti.

Cumhuriyet Meclisinden yapılan açıklamaya göre, Töre, Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Meclis Şeref Salonu'nda yer alan kabulde Esendağlı, Töre’ye, Kıbrıs Türk Barolar Birliği Hayvan Hakları Komitesi tarafından hazırlanan Ceza Yasası'yla ilgili değişiklik çalışmasını sundu, destek talep etti.

-Töre

Meclis Başkanı Töre, Avrupa Birliği uyum yasaları çerçevesinde Hayvan Refahı Yasası’nın geçmiş yıllarda Meclis’ten geçtiğini ancak eksiklikler olabileceğini belirterek, Barolar Birliği tarafından getirilecek önerilere de sıcak baktıklarını söyledi.

Töre, önerilerle ilgili komitelerden ivedilik alınması ve Meclis Genel Kurulunun gündemine getirilmesi noktasında destek vereceğini kaydetti.