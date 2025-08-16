Başbakan Ünal Üstel, 1. Etap Güzelyurt Sosyal Konut Projesi için başvuran vatandaşlara yönelik gerçekleştirilen kura çekim törenine katıldı.

Başbakanlık'tan yapılan açıklamaya göre, törende konuşan Başbakan Üstel, hükümetin önceliğinin halkın ihtiyaçları olduğunu vurguladı.

Üstel şöyle dedi:

“Biz hükümet olarak halkımızı dinledik, önceliklerini öğrendik ve bu doğrultuda adımlar attık. Cumhuriyet Meclisi’nde gerekli yasal düzenlemeleri yaptık. Komitelerimiz gece gündüz çalışırken, muhalefet yalnızca eleştiriyle yetindi. Ancak tüm engellemelere rağmen yasaları hayata geçirmek için kararlılıkla mücadele ettik.”

-“27 Yıl Aradan Sonra Sosyal Konut Projesi Yeniden Başladı”

Sosyal Konut Projesi’nin uzun yıllar sonra yeniden hayata geçirilmesinin önemine dikkat çeken Başbakan Üstel, “27 yıl aradan sonra Sosyal Konut Projesi’ni yeniden başlatıyoruz." dedi.

Üstel, " Bu proje ilk kez üçüncü Cumhurbaşkanımız, Ulusal Birlik Partisi Onursal Başkanı ve dönemin Başbakanı Dr. Derviş Eroğlu tarafından hayata geçirilmişti. Biz de kıymetli büyüğümüzün yolundan yürüyerek, gençlerimizi düşünerek bu projeyi yeniden canlandırdık. Bu vesileyle kendisini saygıyla selamlıyorum.” şeklinde konuştu.

-“Güzelyurt’tan Göçü Önleyeceğiz”

Sosyal konut projelerinin yalnızca Güzelyurt’la sınırlı kalmayacağını ifade eden Üstel, “Güzelyurt’taki projemiz devam edecek, yeni etaplar gelecek. Şu anda yapımı süren konutların inşasını hızlandırıyoruz. Bunun yanında, başka bölgelerimizde de sosyal konut projeleri başlatacağız. Amacımız gençlerimizin Güzelyurt’tan göç etmesini önlemek ve onları bu topraklara daha sıkı bağlamaktır.” dedi.

-“Özel Fon ve Türkiye’nin Katkısı ile Hayata Geçiyor”

Üstel, projelerin finansmanı hakkında da bilgi vererek şöyle devam etti:

“Yabancılardan alınan mal alımlarına uyguladığımız ek vergiyle Sosyal Konut Projeleri için özel bir fon oluşturduk. Kendi kaynaklarımızın yanında, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile yaptığımız protokollerle de bu projeleri hayata geçiriyoruz. Bugün noter huzurunda kura çekimini gerçekleştireceğiz. Bugün çekilen kurayla 40 daire'nin sahibi belli oldu. Kuramıza toplamda 207 kişi katılmıştır. Konutlarımızı bir yıl içerisinde bitirmeyi hedefliyoruz. Sosyal konutlarımızın fiyatı 39.900 sterlin olarak belirlendi. Ayrıca bu konutları alacak gençlerimize düşük faizli kredi paketleri de sunulacaktır.”