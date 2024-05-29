Başbakan Ünal Üstel, Mustafa Naimoğulları başkanlığındaki Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği heyetini kabul etti.

Birlik yetkililerinin randevu talebi üzerine Başbakanlık'ta yer alan görüşmede, Maliye Bakanı Özdemir Berova, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu ve Başbakanlık DPÖ Müsteşarı Durali Güçlüsoy da yer alıyor.

Birlik, 10 gündür Başbakanlık önünde süren eylemini bugün sonlandırarak, yarından itibaren eylemi Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı önüne taşıma kararı almıştı.