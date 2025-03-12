Başbakan Ünal Üstel, Sarayönü’nde düzenlenen etkinliğe katılarak kan bağışında bulundu.

Üstel, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Gençlik Kolları ile Thalassaemia Derneği iş birliğinde bugün Lefkoşa’da, Sarayönü’nde düzenlenen kan bağış kampanyasında vatandaşlara düzenli kan bağışında bulunma çağrısı da yaptı.

Sağlık sorunu olanların mağduriyet yaşamaması için çalıştıklarını belirten Üstel, hükümet ve Ulusal Birlik Partisi olarak Kanser Hastalarına Yardım Derneği, Thalassaemia Derneği gibi sağlık kuruluşlarının maddi, manevi yanlarında olduklarını, kan, ilaç, ihtiyaç neyse karşılamaya hazır olduklarını vurguladı.

Hükümeti kurdukları günden beri sağlığın öncelikli konuları olduğunu ifade eden Üstel, “Sağlıkta yaşanan sorunların farkındayız. İnsanların sağlık hizmetlerinden en iyi şekilde istifade edebilmesi için, sağlıkta verdiğimiz sözleri yerine getirmek için çalışıyoruz.” dedi.

Hastaneleri, sağlık ocaklarını daha iyi bir duruma getirme, yarım kalan hastaneleri bitirme sözü verdiklerini de anımsatan Başbakan, bu hedeflerin sırayla yoluna konulduğunu, sırada Pamuklu Hastanesi’nin olduğunu söyledi.

Üstel, bayramdan sonraki günlerde bu hastanenin ihalesine de çıkılacağını açıkladı.

Sağlıktaki sorunları gidermek için Türkiye Cumhuriyeti ile zaman zaman iş birliği yaptıklarını da anımsatan, ilaca ulaşmada bir takım sorunlar yaşandığını da söyleyen Başbakan Üstel, “2013’ten sonra kurulan kısa vadeli hükümetlerden dolayı sorunlar dağ gibi büyüdü…” dedi.

Bunları aşmak için çalıştıklarını belirten Ünal Üstel, hükümetin Türkiye Cumhuriyeti ile yaptığı protokollerle ilaçtaki sorunların önünü açtığını, sağlık binalarının yenilenmeye başladığını kaydederek, sağlığı iyileştirecek yasalarla sağlıkta güncelliğini yitiren yasalar üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Üstel, “Sağlıkta ihtiyaç olan personeli de karşılayacağız.” dedi.

-Beşevlerli

Thalassaemia Derneği Başkanı Çiğdem Beşevlerli, kana ulaşmada sıkıntı yaşanan bu dönemde desteklerinden ötürü Başbakan Üstel ile UBP Lefkoşa Gençlik Kolları Başkanı Necati Çoban’a teşekkür etti.

Çiğdem Beşevlerli, kana her zaman ihtiyaç duyulduğunu da anımsatarak, bağışların süreklilik arz etmesi gerektiğini vurguladı.

Başbakan Üstel’in ilaca erişim konusunda da kendilerine her zaman yardımcı olduğunu söyleyen Çiğdem Beşevlerli, Thalassaemia Derneği olarak Başbakan’a teşekkürü bir borç bildiklerini söyledi.

Konuşmaların ardından Başbakan Üstel de kan bağışında bulundu. Thalassaemia Derneği yönetimi gün anısına Başbakan Üstel’e derneğin plaketini takdim etti. Bu sabah saat 10.00 itibarıyla başlayan kan bağış kampanyası saat 17.00’de tamamlanacak.