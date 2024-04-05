Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Devlet Opera ve Bale Koordinasyon Merkezi (KKTCDOB) ile Vodafone Mobile Operations Ltd. (Telsim) arasında KKTCDOB etkinlikleri hakkında işbirliği protokolü imzalandı.

Bakanlıkta gerçekleşen imza törenine Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri ATAOĞLU ile Telsim Genel Müdürü Sefer TÜZ ve Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi TANPINAR protokole imza koyarken, Telsim Kurumsal İletişim Müdürü Nil ZORLU ATAİ ile KKTCDOB Genel Sorumlusu ve Genel Sanat Yönetmeni Tuğrul Enver TÖRE hazır bulundular.

Devlet Opera ve Bale Koordinasyon Merkezi’nin yapacağı etkinliklerin duyurulması ve etkinlik tanıtımlarının daha geniş kitlelere ulaştırılması ile ilgili imzalanan protokolde, sanatın önemi bir kez daha vurgulanmış oldu.

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri ATAOĞLU ve Telsim Genel Müdürü Sefer TÜZ, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kültür ve sanat yaşamına büyük katkı sağlayan KKTCDOB'un etkinliklerinde yapılacak olan iş birliği protokolüne imza koymaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, karşılıklı olarak bu protokolün hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulundular.

Editör: Burhan CANBAZ