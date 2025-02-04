Başbakan Ünal Üstel, Başbakanlık’ta gerçekleşen Trafik Komitesi toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, trafik denetimlerinin sıkılaştırılacağını, ilgili birimlerin güçlendirileceğini ifade etti.

Üstel, bu kapsamda ilgili birimlere teknik cihaz ve araç takviyelerinin yapılacağını söyledi. Ayrıca, trafik güvenliğini sağlamak amacıyla çeşitli yasa değişikliklerinin Cumhuriyet Meclisi’ne sunulduğunu aktaran Üstel, radarlardan elde edilen gelirlerin trafik güvenliği çalışmalarına yönlendirileceğini kaydetti.

Başbakanlık bünyesinde kurulan Komite, Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu, Trafik Dairesi Müdürü Ahmet Aydın, Karayolları Dairesi Müdürü Kazım Kafaoğlu yanında Belediyeler Birliği, Polis Genel Müdürlüğü, Trafik Kazalarını Önleme Derneği, Başbakanlık ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı yetkililerinden oluşuyor. Haftada bir Cahitoğlu başkanlığında toplanacak komiteye, ayda bir Başbakan Ünal Üstel başkanlık edecek. Toplantılara ihtiyaç duyulması halinde diğer kurum, kuruluş ve derneklerden de temsilciler davet edilecek.

-Üstel

Bugünkü toplantı sonrası basına açıklama yapan Üstel, 2025 yılı itibarıyla trafik kazalarına bağlı can kayıplarının önüne geçmek için ciddi tedbirler alınacağını belirtti.

Polis teşkilatının kendilerine kazaların nedenlerine ilişkin detaylı bir rapor sunduğunu aktaran Üstel, özellikle genç sürücüler arasında aşırı hızın ve alkollü araç kullanımının ciddi kazalara yol açtığını vurgulayarak, trafik kurallarına uyulmamasının kazalara davetiye çıkardığını dile getirdi.

Polis teşkilatının ve Trafik Dairesi’nin güçlendirilmesi için çalışmalar yürüttüklerini belirten Üstel, denetimlerin artırılması amacıyla yeni teknik cihazlar ve araçlar temin edileceğini açıkladı.

Trafik güvenliğini sağlamak amacıyla çeşitli yasa değişiklikleri hazırladıklarını söyleyen Üstel bu yasalar arasında 1974 Motorlu Araçlar ve Yol Trafik Değişiklik Yasa Tasarısı, Motorlu Araçlarla Yolcu ve Eşya Taşınması (Denetim) Değişiklik Yasa Tasarısı, Yol ve Trafik Suçlarının Davasız Halli ve Ceza Puanı Değişiklik Yasa Tasarısı ile Yol Güvenliği Değişiklik Yasa Tasarısı’nın yer aldığını belirtti.

Polis teşkilatı, Trafik Dairesi ve Karayolları Dairesi’ne kaynak yaratılması gerektiğini de ifade eden Başbakan Üstel, sabit radarlardan toplanan ceza tutarının yarısının trafik güvenliğiyle ilgili çalışmaların yapılabilmesi için polis teşkilatına aktarılacağını anlattı.

Karayolları'nın belirleyeceği yolların iyileştirilmesi için çalışma yapılacağını ve gerekirse bu noktalara da radarlar yerleştirileceğini kaydeden Üstel, bu kararların Bakanlar Kurulu’ndan geçtiğini ve gelecek salı gününden itibaren ivediliği alınarak Cumhuriyet Meclisi’nde görüşüleceğini ve hızlıca uygulamaya konacağını belirtti.

Üstel, bunun yanı sıra yollardaki aydınlatma sorunlarına da değindi. Başbakan Üstel, Girne-Lefkoşa yolundaki aydınlatmaların tamamlandığını ancak bazı bölgelerde eksikliklerin sürdüğünü kaydetti. Üstel, belediyeler ve Elektrik Kurumu iş birliğiyle döner kavşaklar ve ana yollarda aydınlatma çalışmalarının başlatılacağını söyledi.

-Avcı

Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkanı Mehmet Zeki Avcı da, yol güvenliğinin artırılması ve can kayıplarının önlenmesi amacıyla hükümet tarafından kapsamlı bir çalışma başlatıldığını belirtti.

Avcı, Başbakan'ın huzurunda yapılan değerlendirmeler sonucunda, trafik güvenliğinin sağlanması için eksikliklerin giderilmesine yönelik adımlar atıldığını kaydetti. Güvenliğin artırılması, polis teşkilatının güçlendirilmesi, trafik kurallarının sıkılaştırılması ve yasaların caydırıcı hale getirilmesi gerektiğini vurgulayan Avcı, bu çalışmaların hızlandırılmış şekilde hayata geçirildiğini söyledi.

Mehmet Zeki Avcı, atılan adımların yakın zamanda toplumda olumlu sonuçlarının görüleceğine inandığını ifade etti.