Gazimağusa Belediyesi, yakın tarihimizde önemli bir yere sahip olan Baykal Tüneli ile ilgili çalışmalara başladı. Ekipler, tünelin hendeğe açılan kısmından içeriye girerek temizlik çalışması yapıyor.

Gazimağusa Belediye Başkanı Dr. Süleyman Uluçay, GKK Komutan Yardımcısı, 4. Piyade Alay Komutanı Piyade Kurmay Albay Ömer Bulut ile birlikte tünelde yapılan çalışmaları ziyaret ederek yerinde gördü. İlk incelemelerde 26. metresinde çökme olduğunun tespit edildiği tünelde başlatılan çalışmayla tünele oksijen girişinin sağlanması ve projenin detaylarının oluşması için ön çalışmaya imkan verilmesi amaçlanıyor. Gazimağusa Belediyesi bundan önce tünel ile ilgili sözlü tarih araştırmasıyla o dönem tünelin kazılmasında görev alan mücahitler, komutanlar, teknik kişiler ve tünelden geçen kişilerle görüşerek tünelle ilgili tarihsel bilgi topladığı belgesel nitelikli bir çalışma yapmıştı. Tünel, Kıbrıs Barış Harekatı’nın olduğu 20 Temmuz 1974 gecesi Baykal bölgesindeki halkın Kıbrıs Türklerinin yoğunlukla yaşadığı Mağusa Suriçi’ne taşınmasında kullanılmıştı.

Gazimağusa Belediye Başkanı Dr. Süleyman Uluçay konuyla ilgili olarak açıklamasında, Baykal Tüneli ile ilgili başlatılan çalışmanın memnuniyet verici olduğunu, konuyu birçok platformda gündeme getirmeleriyle konunun artık herkesin dikkatini çektiğini ifade etti. Başkan Uluçay, çalışmaların başlamasında hassasiyet gösteren Türkiye Cumhuriyeti’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, TİKA (Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı) Lefkoşa Koordinatörü Havva Pınar Özcan Küçükçavuş, GKK Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç, GKK Komutan Yardımcısı, 4. Piyade Alay Komutanı Piyade Kurmay Albay Ömer Bulut’a teşekkür etti.