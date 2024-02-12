İstanbul Sarıyer'de, yenidoğan bebeğini çöp konteynerinin kenarına bıraktığı gerekçesiyle gözaltına alınan kadın tutuklandı.

Reşitpaşa Mahallesi'nde 25 Ocak'ta çöp konteyneri kenarına poşet içerisinde bebek bırakılmasına ilişkin gözaltına alınan K.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Burada savcılıkça ifadesi alınan şüpheli K.Y, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İstanbul'da polis ekipleri, yenidoğan bir bebeğin, 25 Ocak'ta Reşitpaşa Mahallesi'nde çöp konteyneri kenarına poşet içerisinde bırakılması ihbarı üzerine çalışma başlatmıştı. Ekipler, bebeği konteyner kenarına bırakan şüphelinin K.Y. olduğunu belirleyerek gözaltına almıştı.

Şüpheli, emniyetteki ifadesinde, "Bebeği yaşadığı ikamette dünyaya getirdiği, hamilelik sürecinde hiçbir sağlık kuruluşuna başvurmadığı ve eşinden ayrıldığı için bakamayacağı gerekçesiyle çöp konteyneri kenarına bıraktığı" beyanında bulunmuştu.