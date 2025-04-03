Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği Başkanı Ali Özgöçmen, belediye çalışanı hemşirelerin görev, yetki ve sorumluluklarının belirlenmesiyle ilgili bilgi alışverişinde bulunmak, dayanışmayı güçlendirmek için ilk kez belediye çalışanı hemşirelerle birlik çatısı altında bir araya geldiklerini kaydetti.

Özgöçmen, yazılı açıklamasında, hemşire kadrolarının bulunmaması nedeniyle sıkıntı yaşayan belediyelerdeki hemşirelerin sorunlarının çözümü için İçişleri Bakanı Dursun Oğuz ve Yerel Yönetimler Müdürü Cenk Dökmen ile bir görüşme gerçekleştirdiklerini ifade etti. Bu görüşmede, Belediyeler Personel (Değişiklik) Yasa Tasarısı'nın Cumhuriyet Meclisi komitesine sunulmak üzere olduğu bilgisinin paylaşıldığını kaydeden Özgöçmen, hemşirelerin ihtiyaç duyacağı kadrolar konusunda görüş ve önerilerin komiteye iletilmesi gerektiğini söyledi.

Belediye çalışanı hemşireler için uygun kadroların oluşturulması, görev, yetki ve sorumluluklarının belirlenerek, komiteye ulaştırılması için belediye çalışanı meslektaşlarını toplantıya davet ettiklerini belirten Özgöçmen, ilk kez belediye çalışanı hemşirelerle birlik çatısı altında bir araya geldiklerini kaydetti.

Ali Özgöçmen, Lefkoşa’da, Thalassemia Konferans Salonu'nda dün yapılan ve ilk olma özelliği taşıyan toplantıya, Değirmenlik Akıncılar Belediyesi, Lefkoşa Türk Belediyesi, Dikmen Belediyesi, Çatalköy Esentepe Belediyesi, Gönyeli Alayköy Belediyesi, Gazimağusa Belediyesi, Lapta Alsancak Çamlıbel Belediyesi, İskele Belediyesi ve Lefke Belediyesi çalışanı hemşirelerin katıldığını söyledi.

Yerel yönetimlerin sunduğu sağlık hizmetlerinin etkin, kalıcı ve bilimsel temellere dayalı şekilde sürdürülebilmesi için hemşirelerin vazgeçilmez rol üstlendiğini de ifade eden Ali Özgöçmen, “Çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürecek, karşılaşılabilecek engelleri aşmak için tereddüt etmeyeceğiz” dedi.