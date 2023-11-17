Maliye Bakanı Özdemir Berova, suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi ile ilgili yasa tasarısının yasallaşmasının, hükümetin öncelikleri arasında yer aldığına işaret etti.

Bakan Berova, Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Olgun Önal ile Genel Sekreter Halil Okur’u kabul ederek, görüştü.

Maliye Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, görüşmede KKTC Merkez Bankası Başkanı Rifat Günay da yer aldı.

-Önal

Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği Başkanı Olgun Önal, ziyaret sebeplerinden en önemlisinin, Meclis komitesinde görüşülmekte olan “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasa Tasarısı” olduğunu belirterek, söz konusu yasa tasarısının bir an önce yasalaşmasının hem finansal sistemde bankalar için hem de ülke için önemli ve elzem olduğunu kaydetti.

Önal; “Uluslararası standartlara uygun, kara para, suç gelirleri ile mücadele etme imkânları sağlayacak söz konusu yasa tasarısına hepimiz çok emek verdik. Sizin de desteklerinizle en kısa zamanda hayat bulmasını istiyoruz” dedi.

Önal, kabulde, Berova'nın "zor bir görev üstlendiğini" de belirterek "Sizi hem tebrik ediyor hem de başarılar diliyoruz” şeklinde konuştu.

-Berova

Maliye Bakanı Berova da, 2014 yılından itibaren gündemde olan ancak hayat bulamayan suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi ile ilgili yasa tasarısının yasallaşmasının, hükümetin öncelikleri arasında yer aldığına işaret etti.

Söz konusu yasanın AB’nin ilgili regülâsyonları çerçevesinde hazırlandığına da dikkati çeken Berova, bütçe görüşmelerinin ardından öncelikli yasalardan biri olduğunu belirtti.

Berova; “Yaklaşık son iki yıldır yaşadığımız siyasi istikrar ve seçimsiz bir dönem içerisinde söz konusu yasa tasarısında mesafe katedilerek son aşamaya gelindi. Ancak bütçe dönemine denk geldi. Bütçe döneminin akabinde ilk öncelikli yasamız, suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi ile ilgili yasa olacaktır. Bu işe bir son verebilme adına hükümetimiz kararlı ve mutlaka bu yasa da hayat bulacaktır” dedi.