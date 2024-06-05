Başbakan Ünal Üstel'in resmi temasları çerçevesinde Ankara da bulunan Maliye Bakanı Dr. Özdemir Berova, Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile bir araya geldi.

Bakanlık açıklamasına göre, bugün saat 11.30’da, Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda yer alan ziyarette karşılıklı istişarelerde bulunuldu.

Berova görüşmede “vergide adalet, bütçede yatırımlara ayrılan payın artırılması, gelir artırıcı önlemler, kamu harcamaları tasarrufları ile kamuda dijitalleşme” üzerinde detaylı konuşabilme imkanı bulduklarını dile getirdi.

Görüşmede Berova’ya Maliye Bakanlığı Müsteşarı Burak Şoföroğlu, Maliye Bakanlığı Genel Koordinatörü Saadet Hüdaverdi, Merkez Bankası Başkanı Rifat Günay, Özel Kalem Müdürü Kamil Ağcabay, KKTC Ankara Büyükelçiliği Muavin Konsolosu Enver Ethemer ile KKTC Ankara Büyükelçiliği Mali Ataşesi Melek Özerol eşlik etti.

Maliye Bakanı Berova’nın bu akşam ülkeye dönmesi bekleniyor.