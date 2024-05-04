Tüpraş Stadı'nda oynanan maçın 5. dakikasında Olawoyin'in golüyle öne geçen Çaykur Rizespor'a 2 dakika sonra Omar Colley'le cevap veren siyah-beyazlılar, Rashica'nın 68. dakikadaki golüyle 2-1 öne geçse de 68. dakikada Emirhan Topçu'nun golüne engel olamadı.

Karşılaşmanın 7 dakikalık uzatma bölümünün son saniyesinde sahneye çıkan Joe Worrall, attığı golle Beşiktaş'a kritik 3 puanı kazandırdı.

Yüksek atlamada elit atletimiz Buse Savaşkan, İspanya’da birinci Yüksek atlamada elit atletimiz Buse Savaşkan, İspanya’da birinci

Beşiktaş bu sonuçla ligde puanını 54'e çıkartırken, Çaykur Rizespor ise 49 puanda kaldı.

Editör: Burhan CANBAZ