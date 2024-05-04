Tüpraş Stadı'nda oynanan maçın 5. dakikasında Olawoyin'in golüyle öne geçen Çaykur Rizespor'a 2 dakika sonra Omar Colley'le cevap veren siyah-beyazlılar, Rashica'nın 68. dakikadaki golüyle 2-1 öne geçse de 68. dakikada Emirhan Topçu'nun golüne engel olamadı.
Karşılaşmanın 7 dakikalık uzatma bölümünün son saniyesinde sahneye çıkan Joe Worrall, attığı golle Beşiktaş'a kritik 3 puanı kazandırdı.
Beşiktaş bu sonuçla ligde puanını 54'e çıkartırken, Çaykur Rizespor ise 49 puanda kaldı.
Editör: Burhan CANBAZ