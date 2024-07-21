Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu tarafından Lefkoşa-Güzelyurt-Kalkanlı-Çamlıbel-Yılmazköy-Metehan Çevre Yolu güzergahında Bisiklet yarışı gerçekleşti.

“Bisiklet Yarışı; Lefkoşa Atatürk Spor kompleksi içerisinde bulunan Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu lokali önünden başlayıp Lefkoşa-Güzelyurt-Kalkanlı-Çamlıbel-Yılmazköy-Metehan Çevre Yolu güzergahını takip ederek Sevgi Çemberi’ndeki bitiş noktasına ulaşıldı.

Toplam 39 sporcunun katılımıyla birlikte çekişmeli geçen yarışda dereceye giren sporcular grublarına göre şöyle sıralanmıştır;

Genç Erkek

1.Kerem Kıcım-Green Pedal Cycling Club 2:11:25.549

2.Enes Tekkanat-Green Pedal Cycling Club 2:16:50.296

Büyük Erkek

1.Mehmet Özboran - Islanders Bisiklet Takımı 2:11:00.452

2.Soner Akbaş - Islanders Bisiklet Takımı 2:12:19.771

3.Hüseyin İlker Ercen - Ferdi 2:12:19.847

Master 1 Erkek

1.Eral Aşina - Sistemal Velo Cypri 2:06:59.672

2.Hüseyin Esengin - Sistemal Velo Cypri 2:12:18.241

3.Ersan Serinyürek - Green Pedal Cycling Club 2:12:18.723

Master 2 Erkek

1.Salih Kopça - Green Pedal Cycling Club 2:13:01.449

2.Ersan Karayeğen - NHG 2:15:52.799

3.Kazım Beyoğlu - Islanders Bisiklet Takımı 2:16:52.284