Trendyol Süper Lig'de 32. hafta karşılaşmasında Beşiktaş sahasında Yılport Samsunspor'u ağırladı. Bu müsabaka 1-1'lik eşitlikle noktalandı ve taraflar puanları paylaştı.

Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Direnç Tonusluoğlu düdük çaldı.

Siyah beyazlıların maçtaki golü 18. dakikada Semih Kılıçsoy'dan geldi.

Karadeniz temsilcisinin tek sayısını ise 68'de Emre Kılınç kaydetti.

Bu sonuçla Beşiktaş puanını 48'e, Samsunspor ise 38'e yükseltti.

Beşiktaş Trendyol Süper Lig'in bir sonraki haftasında MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak. Yılport Samsunspor ise Yukatel Adana Demirspor'u konuk edecek.