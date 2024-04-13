Kadınlar Kıbrıs Kupası final karşılaşmasında China Bazaar Gençlik Gücü rakibi Dem’s Construction Mağusa Spor Akademisi’ni 3-2 yenerek kupanın sahibi oldu.

Lefkoşa Atatrük Stadı’nda Fatih Bardakçıoğlu, Rüya Sakallı, Nurhan Kutlugün hakem üçlüsünün yönettiği bu akşam oynanan Kadınlar Kıbrıs Kupası final karşılaşmasında China Bazaar Gençlik Gücü rakibi Dems Cons Mağusa Spor Akademisini çok çekişmeli geçen maç sonunda 3-2 mağlup ederek Şampiyon oldu.

Chına Bazaar Gençlik Gücü’nün gollerini Başak (2) ve Ayşe kaydederken Dem’s Construction Mağusa Spor Akademisi’nin gollerini ise Şerif ve Angelina kaydetti.

Maç sonunda düzenlenen ödül töreninde takımlara ödülleri Milletvekilleri Fazilet Özdenefe ve Sıla Usar İncirli tarafından verildi.