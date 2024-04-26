Beyarmudu Belediyesi “23 Nisan Çocuk Şenliği” düzenledi.

Belediye’den verilen bilgiye göre, bölge okullarının destek verdiği şenlik 24 Nisan Çarşamba günü  Mehmet Ali Toker Stadyumu’nda (Türkmenköy Futbol Sahası) yer aldı.

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Saat 17.30’da kortej yürüyüşüyle başlayan tören, Beyarmudu Belediye Başkanı Bülent Bebek’in günün anlam ve önemini belirten konuşmasıyla devam etti. Ardından Beyarmudu Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu müzik dinletisi sundu, tüm bölge okulları dans gösterileri yaptı. Şiirler, konserler ve gösterilerle tören sona erdi.

Editör: Genç Editör