ABD Başkanı Joe Biden ve eşi Jill Biden, New Orleans'ı ziyaret ederek, yılbaşı günü erken saatlerde bir adamın kiraladığı kamyoneti hızla yayaların üzerine sürmesi sonucu hayatını kaybeden 14 ve yaralanan 35 kişinin yakınlarıyla bir araya gelecek.

Yetkililerin IŞİD terör örgütünden esinlenildiğini söylediği Bourbon Caddesi'ndeki saldırıda 14 kişi hayatını kaybetti. Sürücü Shamsud-Din Jabbar, hızla giden kamyonetini bir barikatın etrafından dolaştırıp kalabalığa çarptıktan sonra polisle girdiği çatışmada vurularak öldürüldü. Yaklaşık 30 kişi de yaralandı.

Donald Trump'ın 20 Ocak’ta yemin ederek göreve başlamasına iki hafta kalan Biden, Jabbar'ın saldırıda tek başına hareket ettiğini ancak terör saldırısını gerçekleştirmek için IŞİD’den ilham aldığını bildiren yetkililerle de görüşüyor.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Jabbar'ın saldırıdan yaklaşık bir buçuk saat önce New Orleans'lıların 2025'in ilk saatlerini kutladıkları sırada sosyal medyada IŞİD terör örgütüne desteklerini bildiren beş video yayınladığını açıkladı. Kamyonun arkasında bir IŞİD bayrağı bulundu.

Saldırı günü Maryland'deki Camp David başkanlık konutundan konuşan Biden, kurbanların ailelerine başsağlığı diledi. “Sizinle yas tuttuğumu bilmenizi isterim” dedi.

-Kongre’de 6 Ocak oturumu

Biden'ın Pazartesi günü New Orleans'a yapacağı ziyaret, Kongre'nin Kasım ayındaki seçimlerde Trump'ın Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i mağlup ettiğini onaylamak üzere toplandığı sırada Washington'da artan güvenlik endişeleri gölgesinde gerçekleşiyor.

Trump destekçilerinin, Biden'ın 2020 seçimlerinde Trump'a karşı kazandığı zaferin onaylanmasını engellemek için ABD Kongre Binası'nı basarak kongre görevlileri ve güvenlik güçlerine saldırmasının üzerinden dört yıl geçti. Trump, 20 Ocak'ta göreve başladıktan birkaç saat sonra, 6 Ocak 2021'deki saldırıda tutuklanan ve hapse atılanların çoğunu affetme sözü verdi.