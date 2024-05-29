Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) İsrail’in, güvenli bölge ilan edilen Refah’taki çadır kente yaptığı füze saldırısıyla 50’ye yakın sivilin katledilmesinin, insanlık tarihine kara bir leke olarak geçeceğini vurguladı.

BKP Merkez Yürütme Kurulu yazılı açıklama yaparak İsrail’i kınadı ve İsrail Başbakanı Netanyahu’nun savaş suçlusu olarak yargılanması gerektiğini belirtti.

Açıklamada, “Dünyanın gözü önünde gerçekleşen katliamlar, İsrail Başbakanı’nın tutuklanıp, savaş suçlusu olarak yargılanmasını kaçınılmaz kılmaktadır. Netanyahu’nun yapmak istediği 2.5 milyon Filistinliyi, Gazze şeridinden sürerek, Filistin topraklarını ilhak etmektir “ denildi.