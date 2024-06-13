Birleşmiş Milletler, İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi genelinde yerleşim yerlerinde veya yakınlarında 330 bin ton atığın biriktiği, bunun felaket düzeyinde çevre ve sağlık riskleri oluşturduğunu açıkladı.

BM Yakın Doğu'daki Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA), X sosyal medya platformundan Gazze Şeridi'ndeki duruma ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "9 Haziran'a kadar Gazze genelinde yerleşim yerlerinde veya yakınındaki bölgelerde 330 bin tondan fazla atık birikti, bu felaket düzeyinde çevre ve sağlık riskleri oluşturuyor." ifadesi kullanıldı.

İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle açlığın yaşandığı Gazze'de çöpleri karıştıran çocukların fotoğraflarının paylaşıldığı açıklamada, "Çocuklar her gün çöpleri karıştırıyor." ifadesine yer verildi.

Gazze Şeridi'ne insani erişimin engellenmemesi ve ateşkesin, bölgede insani hayat şartlarını geri getirmek için son derece önemli olduğuna vurgu yapıldı.

UNRWA'dan 5 Haziran'da da "Gazze'deki savaş milyonlarca Filistinlinin hayatını tepeden tırnağa değiştirdi ve su, temiz hava, gıda ve geçim kaynaklarının dayandığı doğal çevreye büyük zarar verdi." açıklaması yapılmıştı.