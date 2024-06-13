Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Gençlik Dairesi, Azerbaycan’da düzenlenen “Lenkeran - 2024 Türk Dünyası Gençlik Başkenti” organizasyonuna katıldı.

Gençlik Dairesi Basın Bürosu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, 9-11 Haziran tarihlerinde yapılan etkinlikte Türk Devletleri Teşkilatı üye ve gözlemci ülkelerden gençler ve yetkililer de yer aldı. Etkinlikte, Gençlik Platformu 2. Genel Kurulu da düzenlendi.

KKTC’nin gözlemci üye olarak katıldığı organizasyona, Gençlik Dairesi’nden 6 kişilik bir ekip katıldı.

3. Genç Girişimciler Forumu ile 6. Genç Liderler Forumu’nun da yapıldığı organizasyonda, panel ve çalıştay da yapıldı.

Üç gün süren organizasyon çerçevesinde, 2024 Türk Dünyası Gençlik Başkenti olarak seçilen Lenkeran şehrinde Meclis binası ve açılış töreni düzenlendi.

Açılış töreninin arından üst düzey yetkililerin de katıldığı gala yemeği yapıldı. Masaları gezerek, gelen konuklara teşekkür eden Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanı Yardımcısı İndira Hacıyeva, Gençlik Dairesi masasında KKTC’yi de Türk Devletleri Teşkilatı’na üye olarak görmeyi dilediklerini, bunun için gönüllü olduklarını belirtti. Hacıyeva, organizasyona katılan ülke temsilcilerine hediye takdim ederken, KKTC ekibi tarafından sunulan hediye için de ayrıca teşekkür etti.