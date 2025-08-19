Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Genel Direktörü Amy Pope, bu yıl 190'dan fazla insani yardım çalışanının öldürüldüğünü bildirdi.

Pope, 19 Ağustos Dünya İnsani Yardım Günü kapsamında Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.

Bu yıl 190'dan fazla insani yardım çalışanının öldürüldüğünü ifade eden Pope, "Konvoylara saldırılar düzenlendi. Klinikler bombalandı. Güvenli geçiş izni verilmedi." ifadelerini kullandı.

İnsani yardım çalışanlarının taraf tutmadığını ve hayat kurtardığını belirten Pope, " Yine de çoğu zaman korumasız bırakılıyorlar. Dünya İnsani Yardım Günü'nde onların yanında olmalıyız. Onların güvenlikleri pazarlık konusu değil." değerlendirmesinde bulundu.