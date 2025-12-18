Girne’de bulunan CLUB216 tesislerinde, Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) organizasyonu ve Çangar Motors BMW sponsorluğunda düzenlenen BMW Çangar Cup Senyör Tenis & Padel Turnuvası, iki hafta boyunca süren yüksek tempolu ve çekişmeli karşılaşmaların ardından başarıyla tamamlandı.

Senyör tenis müsabakalarının yanı sıra, ülkemizde yeni gelişen ve hızla ilgi gören Padel sporunu da kapsayan turnuva, sporcular ve izleyicilerden büyük beğeni topladı. BMW Çangar CUP, Kuzey Kıbrıs’ta Padel sporunun yaygınlaşması adına önemli katkı olarak değerlendirildi.

Turnuvanın ana sponsoru Çangar Motors, spora olan katkısını klasik sponsorluk anlayışının ötesine taşıyarak, CLUB216 ile hayata geçirdiği iş birliği sayesinde organizasyonun hem sportif hem de kurumsal yapısına önemli değer kattı. Bu birliktelik, sporun gelişimini destekleyen kalıcı ve örnek bir iş birliği modeli olarak dikkat çekti.

Turnuva kapsamında dereceye giren sporculara Çangar Motors kuruluşu ‘M Power Sports Club’ 1 yıllık üyelikleri ödül olarak sunulurken, ayrıca kazananlara özel olarak hazırlanan BMW Lifestyle Giftbox’lar takdim edildi.

Turnuva sonunda konuşan Çangar Motors BMW Marketing Müdürü Osman Örek, BMW markasının performans, dinamizm ve yenilikçi değerlerinin bu tarz girişimlerle mükemmel bir uyum sergilediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“BMW Kuzey Kıbrıs olarak sporu, aktif yaşamı ve ülkemizi yeni spor branşları ile tanıştıran Club216’yı desteklemeyi önemsiyoruz. Bu turnuva, markamızın ruhunu sahaya yansıtmaktadır. Bu başarılı organizasyonu hayata geçirilmesini sağlayan Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu’na ve spora değer katan CLUB216 yönetimine teşekkür ederiz, Çangar loves you…”

BMW Çangar Cup Senyör Tenis & Padel Turnuvası, deneyimli sporcuları bir araya getirirken, aynı zamanda Padel sporunun ülkemizdeki gelişimine güç kazandırarak spor takviminde kalıcı bir iz bıraktı.

Turnuva sonunda dereceye giren ve ödül alan sporcular;

TENİS TEK ERKEKLER BİRİNCİSİ:DINO MANCARELLA

TENİS TEK ERKEKLER İKİNCİSİ:KEMAL SOYER

TENİS TEK KADINLAR BİRİNCİSİ:THERESA MANCARELLA

TENİS TEK KADINLAR İKİNCİSİ: VİOLETTA MUSİENKO

CONSULATION TENİS TEK ERKEKLER BİRİNCİSİ:YAŞAR DEMİRKENT

CONSULATION TENİS TEK ERKEKLER İKİNCİSİ:AHMET YÖNEY

CONSULATION TENİS TEK KADINLAR BİRİNCİSİ:İPEK CİVİSİLLİ

CONSULATION TENİS TEK KADINLAR İKİNCİSİ:EDA ARMAN

TENİS ÇİFT ERKEKLER BİRİNCİLERİ:SERCAN EROZAN ve BORA YÜKSEL

TENİS ÇİFT ERKEKLER İKİNCİLERİ:DINO MANCARELLA ve MARİANO MARİNO

TENİS ÇİFT KADINLAR BİRİNCİLERİ:LADEN GÜVENSOY ve SİMZER KAYA

TENİS ÇİFT KADINLAR İKİNCİLERİ:MERYEM BİRKAN ve GİZEM AHMETRAŞİT

TENİS KARIŞIK ÇİFTLER BİRİNCİLERİ: DINO MANCARELLA ve THERESA MANCARELLA

TENİS KARIŞIK ÇİFTLER İKİNCİLERİ: METİN POSLU ve İREM İLERİCİ

PADEL ÇİFT ERKEKLER BİRİNCİLERİ: SAMİ ALİ SARPTEN ve KEMAL TÜRKER

PADEL ÇİFT ERKEKLER İKİNCİLERİ:CAN TAŞER ve TURGAY VURAL HIDIROĞLU

PADEL ÇİFT KADINLAR BİRİNCİLERİ:İZEM CİVİSİLLİ ve OKSANA PİDDUBNA

PADEL ÇİFT KADINLAR İKİNCİLERİ: GİZEM GÜRDERE ve İREM İLERİCİ

PADEL KARIŞIK ÇİFTLER BİRİNCİLERİ: SAMİ ALİ SARPTEN ve GİZEM GÜRDERE

PADEL KARIŞIK ÇİFTLER İKİNCİLERİ: YARKIN KULOĞLU ve ÖZAY BARUTÇU