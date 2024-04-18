Boğazköy’de dün yaşanan kazada, motosiklet çift kabin araca çarptı.

Polis basın bültenine göre, Pınarbaşı kavşağında dün 15.00 sıralarında meydana gelen kazada, Özgür Arslan (E-20), yönetimindeki NC 484 plakalı motosikletle ana yolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsiz şekilde Boğazköy-Gönyeli ana yoluna giriş yaparken, o esnada ana yolda Boğazköy istikametine seyreden Bayram Özmertdaş (E-27) yönetimindeki SS 679 plakalı çift kabin aracın önünü tıkayarak çarpışmaya neden oldu.

Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Özgür Arslan, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alındı.

-Girne-Alsancak yolunda alkollü sürücünün aracı takla attı

Girne-Alsancak çevre ana yolunun 5-6’ncı kilometreleri arasında dün gece 23.30 sıralarında meydana gelen başka bir kazada, alkollü olduğu tespit edilen bir sürücünün aracı takla attı, sürücü yaralandı.

Güzide Şemey (K-32) 267 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki RD 203 plakalı salon araçla Alsancak istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu orta refüjün bordür taşlarına çarptıktan sonra, takla atarak tavanı üzerinde durdu.

Kazada yaralanan araç sürücüsü Güzide Şemkey, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde müşahede altına alındı.