ABD ve İsrail'in saldırısıyla başlayan İran Savaşı 6'ncı gününe girdi. ABD İran savaş gemisini Sri Lanka açıklarında batırdı. Beyaz Saray Hürmüz Boğazı'ndaki deniz ticaretinin güvenliği için bir plan üzerinde çalışıldığını açıkladı.

İran İstihbarat Bakanlığı, ülkenin batı sınırlarından girmeyi amaçlayan ayrılıkçı grupların karakollarının vurulduğunu ve ağır kayıplar verdiğini açıkladı. İsrail Savunma Bakanlığı da yaptığı açıklamada Savunma Bakanı IsraelKatz'ın ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ile görüştüğünü ve Hegseth'in "Sonuna kadar gidin, sizinleyiz" dediği belirtildi.

İRAN DIŞİŞLERİ: ABD YARATTIĞI EMSALDEN PİŞMAN OLACAK

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD tarafından torpidoyla batırılan Denafırkateyni hakkında konuştu. "ABD, İran'dan 2 bin mil uzakta denizde bir vahşet işledi. Hindistan Donanması'nın misafiri olan ve yaklaşık 130 denizci taşıyan gemi, uluslararası sularda uyarı yapılmaksızın vuruldu. ABD yarattığı bu emsalden acı bir şekilde pişman olacak". ifadelerini kullandı.

İRAN KUZEY IRAK'I, İSRAİL TAHRAN'I VURUYOR –diğer görüntüler

İran resmi haber ajansı IRNA, İran'ın saldırılarda Irak Kürt Bölgesel Yönetimi sınırlarındaki grupların merkezini hedef aldığını açıkladı. Lübnan'da da yerel kaynaklar İsrail saldırılarında bir Hamas yöneticisinin öldüğünü öne sürdü. İsrail Ordusu da Tahran'a yeni bir saldırı dalgası başlattıklarını duyurdu. Duyurudan kısa süre sonra İran basını Tahran ve Kerec'de patlama seslerinin duyulduğunu söyledi.

ABD KONGRESİ SAVAŞ YETKİLERİNİ REDDETTİ, TANKER PETROL SIZDIRDI

ABD Senatosu, Başkan Trump'ın İran'a yönelik saldırılarının Kongre onayına tabi olmasını öngören "savaş yetkileri" tasarısını reddetti. Trump ise İran Savaşı'na yönelik soruları yanıtladı. "Savaştaki başarımız 10 üzerinden 15" dedi. Gece Kuveyt açıklarında bir tankerin vurulduğu ve denize petrol sızıntısı başladığı belirtilirken, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Laricani, Irak'tan İran'a geçecekleri iddia edilen muhalif Kürt gruplara "durumu fırsat görüp harekete geçmeme" uyarısı yaptı.

İSRAİL, LÜBNAN'DA BİR EVİ BOMBALADI, EN AZ 2 KİŞİ ÖLDÜ

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre İsrail ordusu, Lübnan'ın kuzeyindeki Trablusşam kentinde bulunan el-Bedavi Filistin Mülteci Kampı'nda bir evi bombaladı. Saldırıda en az 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.İsrail basınında çıkan haberlerde ise saldırıda Hamas yetkilisinin hedef alındığı iddia edildi.Ayrıca, İsrail ordusu, başkent Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesinde saldırı tehdidinde bulunduğu el-Gubeyri Mahallesinin yanı sıra Bir el-Abd ve Hıreyk mahallelerinde hava saldırıları düzenledi.

BEYRUT İÇİN YENİ TEHDİT

İsrail, İran'a saldırılar sırasında Hizbullah'ın Tahran yönetimi yanında savaşa girdiği gerekçesiyle başta başkent Beyrut olmak üzere Lübnan genelinde yoğun saldırılarına devam ediyor.İsrail ordusu havadan, denizden ve karadan saldırılar düzenlediği başkent Beyrut'taki Dahiye bölgesine yeni saldırı tehdidinde bulundu. İsrail Ordu Sözcüsü AvichayAdraee, sosyal medyadan Dahiye'ninHureyk Mahallesi'ndeki bir binanın kırmızıyla işaretlendiği bir harita paylaştı. Hizbullah'a ait olduğunu öne sürdüğü binaya şiddetli saldırı gerçekleştireceklerini belirten Adraee, bölge sakinlerinden yapının en az 300 metre uzağına gitmelerini istedi.