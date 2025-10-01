Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,18 düşüşle 10.992,82 puandan başladı.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,33 değer kaybederek 11.012,12 puandan tamamlamıştı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 19,31 puan ve yüzde 0,18 azalışla 10.992,82 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,21 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,21 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok yükselen yüzde 1,58 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 5,57 ile finansal kiralama faktoring oldu.