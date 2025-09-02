Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,22 yükselişle 11.304,45 puandan başladı.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,07 değer kaybederek 11.279,95 puandan tamamladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 24,50 puan ve yüzde 0,22 artışla 11.304,45 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,38, holding endeksi yüzde 0,12 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,14 ile turizm, en fazla kaybettiren ise yüzde 0,28 ile ulaştırma oldu.