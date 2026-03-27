Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,23 değer kaybederek 12.698,19 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 28,87 puan azalırken, toplam işlem hacmi 121,2 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,32 azalırken, holding endeksi yüzde 0,23 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok yükselen yüzde 1,35 ile metal ana sanayi, en çok değer kaybeden ise yüzde 3,19 ile madencilik oldu.

Küresel piyasalarda, Orta Doğu'daki gerilimlerin nihai olarak sonlanacağına yönelik beklentilerin ötelenmesiyle risk algısı artarken, yüksek seyreden petrol fiyatları yatırımcıların odağındaki yerini koruyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi de küresel piyasalardaki satışlara paralel olarak haftanın son işlem gününü negatif tamamladı.