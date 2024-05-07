Bostancı Köyü’nde Ahmet Aydar isimli bir vatandaşın koyunlarına sahipli olduğu iddia edilen köpek tarafından saldırı gerçekleşti. Saldırı sonucunda Aydar'ın 12 koyunu telef oldu ve yaklaşık 120 bin TL'lik zarara uğradı.

Güzelyurt adli şube ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı... Köpeklerin kime ait olduğuysa kamera görüntüleri alındıktan sonra tespit edilmesi bekleniyor.