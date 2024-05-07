Bostancı Köyü’nde Ahmet Aydar isimli bir vatandaşın koyunlarına sahipli olduğu iddia edilen köpek tarafından saldırı gerçekleşti. Saldırı sonucunda Aydar'ın 12 koyunu telef oldu ve yaklaşık 120 bin TL'lik zarara uğradı.
Varol, şikayete 30 gün içerisinde çevap vermeyen Çevre Koruma Dairesi ve Lefkoşa Türk Belediyesi’ni kusurlu buldu
Güzelyurt adli şube ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı... Köpeklerin kime ait olduğuysa kamera görüntüleri alındıktan sonra tespit edilmesi bekleniyor.
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