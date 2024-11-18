Taekwondo Judo Karate Aikido Federasyonu tarafından geleneksel olarak düzenlenen Cahit Bozatlı Hyong Kata şampiyonası dün (Pazar) gerçekleştirildi.
Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde büyük bir katılımla gerçekleşen Cahit Bozatlı Hyong-Kata şampiyonasına tüm bölge sporcuları katılırken müsabakalarda büyük çekişme yaşandı.
Şampiyonayı, Senior Master Öykü Ergin Başkanlığında Cansu Keskin, Fehat Jorayev ve federasyon hakem heyeti yönetti.
Müsabakalarda dereceye girenlere ödüllerini Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen ve Kulüp temsilcileri verdiler.
Editör: Kıbrıs Genç Tv