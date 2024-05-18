KKTC Basketbol Federasyonu Ceza Kurulu, Temur Rustamov’un Extend Büyük Erkekler Basketbol Ligi’nde serbest transfer hakkı ile istediği takıma transfer olarak oynayabileceğini açıkladı.
KKTC Basketbol Federasyonu Ceza Kurulu kararı şöyle;
“KKTC Basketbol Federasyonu Ceza Kurulu’nun 10/05/2024 tarihli toplantısı ve 1-10/05/2024 tarihli kararı doğrultusunda Temur Rustamov’un 17/05/2024 tarihinden itibaren ekte sunulan CEZA KURULU gerekçelerinin bulunduğu karar sonucunda KKTC Basketbol Federasyonu EXTEND Büyük Erkekler Ligi'nde oynamasına karar verilmiştir.”
KKTC Basketbol Federasyonu’nun üst mercii Ceza Kurulu’nun nihai kararı sonrasında Unileague Sayı Kralı olan yıldız oyuncu Temur Rüstemov, resmen Larnaka Gençlerbirliği’nin oyuncusu oldu. Temur, 2. devrenin ilk maçında eski takımı Koopspor’a karşı İskele’de sahada olacak.