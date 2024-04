Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle makamını temsili olarak, 23 Nisan İlkokulu 5’inci sınıf öğrencisi Duru Yılmazer’e devretti.

Atatürk İlkokulu Müdürü Ayşe Ertürk Şan başkanlığındaki öğrenci heyeti, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nu makamında ziyaret etti.

Bakan Çavuşoğlu, tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı, “Milli Eğitim Bakanlığı, çocuklarımızın okulu gibidir. Onlara hizmet eden ve daha iyi bir eğitim alabilmeleri için uğraşan bir bakanlıktır” ifadelerini kullandı.

İlk olarak Bakan Çavuşoğlu’yla birlikte toplantı salonuna geçen 15 öğrenci, Çavuşoğlu’na çeşitli sorular sordu, sohbet etti.

- Temsili Eğitim Bakanı Yılmazer: “Her gün 23 Nisan tadında olsun”

Çavuşoğlu’nun makamını devralan, 23 Nisan İlkokulu 5’inci sınıf öğrencisi Duru Yılmazer, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kendilerine armağan eden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’e teşekkür etti.

Okulların daha gelişmiş ve bol aktivitelerle olmasını dileyen Yılmazer, bu bayramın tüm dünya çocukları için de olduğunu ifade etti.

Tüm çocukların her zaman ve her yerde yüzlerinin gülmesini dileyen Yılmazer, her günün 23 Nisan tadında olması temennisinde bulundu.

-Çavuşoğlu: “Milli Eğitim Bakanlığı, çocuklarımızın okulu gibidir”

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın önemine değinerek tüm çocukların bayramını kutladı.

“Milli Eğitim Bakanlığı, çocuklarımızın okulu gibidir. Onlara hizmet eden ve daha iyi bir eğitim alabilmeleri için uğraşan bir bakanlıktır” diye konuşan Çavuşoğlu; okuma, yazma, anlama ve anlatma yönünden de çok güçlü bir nesil yetiştiğinin altını çizdi.

KKTC halkının daha refah, sağlıklı ve mutlu yaşayabilmesi için gelecekte nöbeti çocuklara devredeceklerini ifade eden Çavuşoğlu, bu makamlarının gelip geçici olduğunu ve gelecekte bu makamlara çocukların oturacağını söyledi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makamlarını çocuklara devrettiklerini ve onların temennilerinin kendileri için bir hedef olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, çocukların okullarda yaşadıkları sıkıntıların, çözmeleri gereken sorunlar olduğunu ifade etti.