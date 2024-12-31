31 Aralık Yılbaşı Özel Çekilişinde 6 Milyon TL'lik büyük ikramiye, Lefkoşa bayisi Halil Bilener tarafından satılan "196289" numaralı bilete isabet etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 31 Aralık 2024 tarihli Devlet Piyangosu çekildi. Çekilişte 6 Milyon TL'lik büyük ikramiye "196289" numaralı bilete isabet etti. Şanslı bilet Lefkoşa bayisi Halil Bilener tarafından satıldı.