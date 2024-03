Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu, Türkiye Skeet Federasyon Kupası şampiyonu, Milli Atıcı Cemre Bumin’i kabulünde, Başbakan Ünal Üstel'in de talimatıyla Bumin’in Paris Olimpiyat oyunlarına katılabilmesi için gerekli desteğin verileceğini söyledi.

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Spordan Sorumlu Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu, 8 - 10 Mart tarihlerinde Bursa'da düzenlenen Türkiye Skeet Federasyon Kupası’nda şampiyon olan Milli Atıcı Cemre Bumin’i kabul etti.

Cemre Bumin’i başarısından dolayı kutlayan Cahitoğlu, “Cemre Bumin Türkiye Milli takım formasını terleten başarılı bir Kıbrıslı Türk sporcumuzdur. Onun her başarısı bizleri gururlandırmaktadır. Kıbrıslı Türk sporcuların katıldığı her platformda başarılı olması en büyük arzumuzdur. Cemre Bumin de çok değerli başarılar elde etmektedir. Bizler de sporcularımızın her platformda başarılı olabilmesi için elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Başbakan Ünal Üstel'in de talimatıyla Cemre Bumin’in 26 Temmuz – 11 Ağustos 2024 tarihlerinde Fransa’da yapılacak Paris Olimpiyat oyunlarına katılabilmesi için gerekli desteğin verileceğini söyleyen Cahitoğlu, “Başbakanımız Ünal Üstel Başkanlığında hükümetimiz Cemre Bumin’e destek olacaktır. Olimpiyatlara hazırlık çerçevesinde Cemre Bumin’in atıcılık malzemeleri hükümet tarafından temin edilecektir. Cumre Bumin’in olimpiyata giden yolda yapacağı çalışmalarını ülkemizde sürdürebilmesi için gerekli destek sağlanacaktır. Cemre Bumin çalışmalarını artık ülkemizde yapacak ve tüm masraflarını da Spor Dairesi karşılayacaktır.” dedi.