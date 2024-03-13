Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Türkiye Turizm ve Tanıtma Platformu Başkanı Fikret Yıldız’ı kabul etti.

Meclisten verilen bilgiye göre, Meclis Şeref Salonunda yer alan kabulde Kuzey Kıbrıs Tanıtma Platformu Başkanı Okyay Sadıkoğlu da yer aldı.

Başkan Töre, kabulde yaptığı konuşmada, Kıbrıs adasında bir çok medeniyetlerin geçmişte yer aldığını ifade ederek bu değerlerin tanıtılmasının son derece önemli olduğunu söyledi.

Töre, Türk İslam eserlerinin varlığının da bilinmesi gerektiğine değinerek, KKTC makamları ile bu konularda istişarelerde bulunulması gerektiğini kaydetti.

Türkiye Turizm ve Tanıtma Platformu Başkanı Fikret Yıldız da kabulde yaptığı konuşmada, iki ülkenin de tanıtılması için çalışmalar yürüttüklerine değindi.