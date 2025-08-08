Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Erenköy’ün, sadece bir direnişin değil, bir milletin toprağa, özgürlüğe ve geleceğe bağlılığının simgesi olduğunu vurguladı.



Çavuş, Şanlı Erenköy Direnişi’nin 61. yıldönümü dolaysısıyla mesaj yayımladı.

Erenköy şehitlerini, Şehit Pilot Cengiz Topel’i ve tüm şehitleri rahmetle anan, kahraman gazileri sevgi, saygı ve şükranla selamlayan Çavuş mesajında şu ifadeleri kullandı:



“Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinin onurlu simgelerinden biri olan Erenköy Direnişi’nin 61. yıldönümünü derin bir gurur, saygı ve minnet duygusuyla anıyoruz.



1964 yazında, Erenköy yalnızca bir cephe değil; bir halkın, özgürlüğü uğruna göze aldığı büyük fedakârlığın adı olmuştur. Vatan sevgisiyle yanıp tutuşan üniversiteli gençler, yüreklerindeki imanla silah seslerine karşı durmuş, Kıbrıs Türk halkının bağımsızlık yolundaki kararlılığını tüm dünyaya ilan etmiştir.



21 Aralık 1963’te başlayan Rum-Yunan saldırılarının ardından, Türkiye’deki üniversiteli Türk gençleri vatan savunmasına koşarak Erenköy’e gelmiş, Grivas komutasındaki yoğun saldırılara karşı kahramanca direnmişlerdir. Yaklaşık 500 üniversiteli genç mücahit ve 200 kadar yerli mücahit, üstün silah gücüne rağmen büyük bir cesaretle bölgelerini savunmuş; 8 Ağustos 1964’te Türk Hava Kuvvetlerinin müdahalesiyle direniş zafere ulaşmıştır. Bu müdahale, sadece bir kuşatmanın kırılması değil; aynı zamanda Kıbrıs Türk halkının moralini, direncini ve inancını perçinleyen tarihi bir dönüm noktası olmuştur.



Her türlü imkânsızlık içinde, vatan topraklarının bir karışını dahi terk etmeyen bu yiğit insanlar; inançları, dirayetleri ve dayanışmalarıyla tarih yazmıştır. Erenköy’de ortaya konan bu eşsiz direniş ruhu, sadece geçmişin değil, aynı zamanda bugünün ve yarının da ilham kaynağıdır.



Türk Hava Kuvvetlerinin müdahalesiyle kırılan kuşatma, sadece bir zafer değil; milletimizin kader birliğinin, Anadolu ile Kıbrıs Türkü’nün kopmaz bağının güçlü bir göstergesi olmuştur. O gün düşmana karşı birlikte duranlar, bugün aynı azimle devletini, özgürlüğünü ve egemenliğini savunmaya devam etmektedir.



Bu vesileyle, özgürlüğümüz için canlarını feda eden Erenköy şehitlerimizi, Şehit Pilot Cengiz Topel’i ve tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor; kahraman gazilerimizi sevgi, saygı ve şükranla selamlıyoruz. Onların cesaret ve fedakârlığı, her daim yolumuzu aydınlatacaktır.

Erenköy, sadece bir direnişin değil, bir milletin toprağa, özgürlüğe ve geleceğe bağlılığının simgesidir. Bu anlamlı günde, bir kez daha haykırıyoruz: Varlığımız, birliğimiz ve özgürlüğümüz sonsuza dek sürecektir.”