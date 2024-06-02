Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Azerbaycan ziyareti kapsamında KKTC Bakü Temsilciliği'ni ziyaret etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çavuşoğlu, ziyaret sırasında KKTC Bakü Temsilcisi Büyükelçi Ufuk Turganer ile bir araya gelerek, Azerbaycan temasları süresince gösterilen “yakın ilgi ve destek” için teşekkürlerini iletti. Çavuşoğlu, temsilcilik personeline de çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Azerbaycan temaslarını tamamlayan Çavuşoğlu'nun akşam saatlerinde yurda dönmesi bekleniyor.