Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, Devlet Bahçeli’nin KKTC ile ilgili açıklamalarını eleştirerek, sözlerin Kıbrıslı Türk halkının özgür iradesine ve demokratik seçim kararlarına saygısızlık olduğunu söyledi.

Çeler yaptığı yazılı açıklamada, “Devlet Bahçeli’nin sarf ettiği sözler sağcısı solcusu hiçbir Kıbrıslı Türk’ün kabul edebileceği şeyler değildir. Yıllarca varoluş mücadelesi vermiş bir toplumun kendi özgür iradesine ve demokratik seçim kararlarına saygı duymamak, Kıbrıs Türk halkına kin kusmak faşizmin ta kendisidir. Kıbrıs Türk halkı kendi özgür iradesi ile var olmaya devam edecektir. Bizler de bunun için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Bu da böyle biline” ifadelerini kullandı.