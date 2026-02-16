Ukrayna'nın saldırısı sonrası Rusya'nın Karadeniz kıyısındaki bir limanında yangın çıktığı bildirildi.

Ukrayna yetkilileri, pazar günü yaptıkları insansız hava aracı saldırısının Rusya’nın Karadeniz kıyısındaki limanında yangına yol açtığını duyurdu. Saldırı, yaklaşık dört yıldır süren savaşı sona erdirmeyi hedefleyen yeni görüşmeler öncesinde gerçekleşti.

Rusya'nın bölge valisi Veniamin Kondratyev’e göre, Krasnodar bölgesindeki Taman Limanı’na düzenlenen saldırıda iki kişi yaralandı. Saldırıda bir petrol depolama tankı, depo alanları ve terminal tesislerinde hasar meydana geldi.

Öte yandan Ukrayna’nın Odesa Bölgesi yetkilileri, Rus insansız hava araçlarından düşen parçaların sivil ve ulaşım altyapısına zarar verdiğini, bunun da elektrik ve su tedarikinde aksamalara yol açtığını açıkladı.

Karşılıklı saldırılar, Rusya ve Ukrayna temsilcilerinin ABD arabuluculuğunda salı ve çarşamba günleri Cenevre’de gerçekleştireceği yeni müzakere turu öncesinde yaşandı.

Bu gelişmeler, Rusya’nın 24 Şubat 2022’de Ukrayna’ya başlattığı geniş çaplı işgalin dördüncü yıl dönümü öncesine denk geliyor.

Ukrayna yönetimi, Rus enerji tesislerine yönelik uzun menzilli insansız hava aracı saldırılarının Moskova’nın petrol ihracatından elde ettiği gelirleri azaltmayı hedeflediğini belirtiyor. Kiev ayrıca bu saldırıları, Rusya’nın Ukrayna elektrik altyapısını hedef alan geniş çaplı bombardımanlarına karşılık olarak değerlendiriyor. Son dönemde Ukrayna enerji altyapısına düzenlenen Rus saldırılarında onlarca sivil ve enerji çalışanının hayatını kaybettiği bildirildi.

Güvenlik garantileri tartışması

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, Almanya’da düzenlenen güvenlik konferansında yaptığı konuşmada, ülkesine sağlanacak güvenlik garantileri konusunda belirsizliklerin sürdüğünü söyledi.

Zelenskiy’nin endişeleri, ABD senatörü Jeanne Shaheen tarafından da dile getirildi. Shaheen, kalıcı bir barış anlaşmasının güvenlik garantileri içermemesi halinde çatışmanın yeniden başlayabileceğini ifade etti.

Zelenskiy ayrıca ABD’nin önerdiği serbest ticaret bölgesi planının, Rusya’nın Ukrayna’nın bırakmasını istediği Donbas bölgesinde nasıl uygulanacağına ilişkin soru işaretleri bulunduğunu belirtti. Ukrayna lideri, ABD’nin barışın mümkün olan en kısa sürede sağlanmasını istediğini, Kiev’in ise önce güvenlik garantilerinin imzalanmasını talep ettiğini söyledi.

Avrupa’dan Rusya uyarısı

Diğer yandan AB dış politika şefi Kaja Kallas, Rusya’nın savaş alanında elde edemediği kazanımları diplomasi yoluyla sağlamaya çalıştığını ve müzakere sürecinde ABD’den tavizler beklediğini söyledi.

Kallas, Rusya’nın yaptırımların kaldırılması ve dondurulan varlıkların serbest bırakılması yönündeki taleplerinin Avrupa’nın kararına bağlı olduğunu vurguladı. Kalıcı bir barış için Moskova’nın da taviz vermesi gerektiğini ifade etti.

Önceki görüşmeler sonuçsuz kalmıştı

Daha önce ABD öncülüğünde yürütülen ve Abu Dabi’de gerçekleştirilen iki tur müzakere, Ukrayna’nın sanayi merkezi olarak bilinen Donbas bölgesinin geleceği dahil olmak üzere karmaşık anlaşmazlıkları çözmede yetersiz kalmıştı.

Donbas’ın önemli bölümleri hâlen Rus güçlerinin kontrolünde bulunuyor.